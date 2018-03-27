Донбасс – небольшая потеря, – Vodafone. Новости

Стоимость оборудования Vodafone, которое осталось на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей, небольшая, так что его захват не станет критической потерей для компании. Об этом «Донецким новостям» сообщил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский (на фото).

«Мы по Крыму когда-то подсчитывали – примерно 20 млн долларов. Здесь [на неподконтрольной части Донбасса] мы не подсчитывали. Оборудование там уже достаточно давнее, старое. И его остаточная стоимость не такая высокая», – отметил директор «Vodafone-Украина».

По его словам, сейчас на подконтрольной территории полностью модернизируется система, а оборудование, аналогичное тому, что осталось в «Л-ДНР» уже выводится из эксплуатации. «Поэтому сказать, что у нас слишком большие потери будут – нет. Да, мы получали там какие-то доходы от того, что предоставляли там услуги. Но это не такие критичные доходы. Если бы мы их потеряли, то для нас это не было какой-то катастрофой. Для нас критично потерять украинскую лицензию – вот это катастрофа. Поэтому нарушения закона Украины мы никогда не допустим. Если та власть, не знаю, как там они себя называют, сепаратистская, хочет, чтобы мы там работали – мы будем работать. Но законы Украины мы нарушать не будем и будем так же дистанционно работать, как и сейчас. Никаких договоров с ними мы заключать не будем, никаких прямых контактов мы с ними иметь не будем», – подчеркнул Проживальский.

В ходе прошедшей в Киеве пресс-конференции Проживальский также рассказал, как «Vodafone-Украина» вела финансовую деятельность, работая на неподконтрольной территории, о нюансах Минских переговоров по вопросу восстановления связи Vodafone в «ДНР» и «ЛНР». Он дополнил, что «Vodafone-Украина» нашла взаимопонимание с луганской стороной, поэтому в «ЛНР» связь удалось восстановить, ее качество будет улучшено до начала лета, уже подготовлено 8 тонн оборудования для завоза в «ЛНР». В отличие от «ЛНР» переговоры с «ДНР» проходят трудно. «Но на последней встрече мы поставили Донецку условие – если будете и дальше с нами играться, мы просто демонтируем оборудование, которое работало на донецком направлении. Мы уже более двух месяцев здесь в простое, и толку нет», – заявил директор. Но компания готова послать в «ДНР» специалистов, если получит гарантии их безопасности.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone – Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

В «ДНР» восстановить сигнал Vodafone не представляется возможным, т.к. «республиканские власти» постоянно выдвигают новые условия и не соглашаются на вариант, который был использован в «ЛНР». Из последних требований «ДНР», что «Vodafone – Украина» должна заплатить 800 млн руб. в качестве «налогового» долга.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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