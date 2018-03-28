Распиаренную помощь от «ДНР» можно получить лишь один раз. Новости

Материальную помощь от фонда «Единый Донбасс», который реализует программу «ДНР» по «воссоединению народа Донбасса» можно получить только один раз. Об этом в ходе прямой линии заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.

Он также отметил, что люди в данный фонд обращаются с разными вопросами, вплоть до покупки автомобиля. «Мы анализировали заявления, поступающие в этот фонд. Кому-то не хватает 150 тыс. руб. на покупку автомобиля. Наверное, для кого-то это и проблема. Другие обращаются, в основном, по вопросам, касающимся лечения. Некоторым оплачивают лечение и лечат бесплатно, и они думают, что фонд потом им будет делать выплаты как пенсии и пособия. Но этого не будет. Если мне не изменяет память, в фонд (с марта 2017 года, когда он был создан, – прим.) обратилось порядка 100 тыс. человек. Эта помощь не является постоянной, помощь оказывается единоразово», – сказал Захарченко.

Он добавил, что в принципе, можно в фонд обратиться и второй раз. «И ваша заявка будет рассмотрена. Но обращаться нужно не по одному и тому же вопросу», – резюмировал «глава ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»