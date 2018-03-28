Аптеки и аптекари могут стать объектом нападения ДРГ, – Захарченко о комендантском часе. Новости

Из-за комендантского часа даже в Донецке практически все аптеки закрываются в 21:00, но продлевать их работу в «ДНР» не намерены. Об этом в ходе прямой линии заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.

«Комендантский час (КЧ) необходим. Его наличие спасло не сотни, а тысячи жизней наших граждан. Угроза терактов, работ ДРГ никуда не ушла, никуда не делась. Ежедневно арестовываются люди, которые направляются сюда со стороны Украины с плохими намерениями. И как не парадоксально будет звучать, даже работа этих аптек – они тоже могут стать объектами нападения. Тот человек, который пойдет за лекарствами, и тот аптекарь, который едет домой, – они тоже могут подвергнуться нападению. Я считаю, что сегодня менять что-либо и делать послабления в работе аптек – не правильно. При этом аптеки работают круглосуточно в некоторых наших больницах», – сказал Захарченко.

В свою очередь «министр здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко заверил, что только в Донецке работает порядка 15-ти круглосуточных аптек. «Но все аптеки, а их в Донецкой народной республике около 780, не будут работать круглосуточно. И это связано с небольшим количеством населения, поверьте мне, которое вдруг ночью решило приобрести медикаменты. Для экстренных случаев у нас есть скорая медицинская помощь, а для плановых приобретений есть день», – сообщил «министр».

«А комендантский час мы отменим только тогда, когда победим. День победы будет днем отмены комендантского часа», – продолжил «глава ДНР», дополнив, что сейчас даже уменьшение периода комендантского часа в «республике» не планируется.

Как сообщалось, жители Донецка и иных крупных городов регулярно в соцсетях возмущаются режимом КЧ и предлагают, если не отменить, так хотя бы сократить период его действия. Их основные доводы – количество обстрелов значительно уменьшилось, в соседних подконтрольных Украине городах также идет война, но там ни разу не вводили КЧ. Люди не понимают, если есть комендантский час, то почему в «ДНР» работают круглосуточные магазины, отдельные пабы открыты до 5 утра, рестораны – до полуночи, действуют ночные клубы.

Также жителей возмущает, что часто «скорая» отказывается выезжать на вызов в комендантский час, общественный транспорт работает до 20:00-21:00, т.к. водителям тоже нужно успеть добраться домой.

Напомним, что в «ДНР» и «ЛНР» с 23:00 до 5:00, при этом в «ДНР» наказание за нарушение комчаса жестче, чем в «ЛНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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