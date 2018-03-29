«Документальная» неразбериха: В «ДНР» путают «адвокатов» и «нотариусов». Новости

В «ДНР» жители обращаются к юристам и «адвокатам» с вопросами по оформлению «республиканских документов», которыми занимаются только «нотариусы». Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказала «адвокат» Анастасия Буторкина.
«На практике мы, адвокаты, сталкиваемся с такими вопросами населения: "Не могли бы ли вы оформить доверенность на управление транспортным средством, удостоверить заявление на вывоз ребенка за пределы ДНР без одного из родителей или заключить договор купли-продажи?"», – говорит она.
По ее словам, многим «адвокатам» в «ДНР» приходится объяснять людям, что они не занимаются этими вопросами, и что это сфера деятельности «нотариусов». «Самый распространенный случай – это оформление наследства после смерти одного из родственников. С этим вопросом необходимо идти к нотариусу», – сказала Буторкина.
«Мы связаны с нотариатом, потому что часто возникают вопросы с оформлением права собственности, наследства [через суд]», – добавила она.
Ранее сообщалось, что 13 октября 2017 года «депутаты народного совета ДНР» пересмотрели «закон ДНР» «О нотариате». Отныне, кроме частных «нотариальных» контор, в «республике» появились и «государственные».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Вы шо не бачите? Это ж бардак называется! «Нотариальный» кризис в «ДНР»
- Наследство в «ДНР»: Украинские дела и «нотариальный» архив
- Совет юриста: Как жителям Украины оформить завещание не обращаясь к нотариусу
- Архивные дела и документы остались на неподконтрольной территории, – нотариус
- Наследство на неподконтрольной территории: проблемы и пути решения
- Нотариусы в «ДНР» зарегистрировали 3,6 тыс. договоров по недвижимости
- В «ДНР» нотариусов переводят в статус «государственных». Из-за накручивания тарифов
- В «ДНР» начали принудительную конфискацию архивов нотариусов
- Нотариус из Донецка, переехавшая в Краматорск, подозревается в связях с «ДНР»
- «Суды ДНР» в ожидании роста дел об объявлении лиц умершими
- Цена адвокатов в «ДНР». Прайс
Комментарии