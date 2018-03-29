«Документальная» неразбериха: В «ДНР» путают «адвокатов» и «нотариусов». Новости

В «ДНР» жители обращаются к юристам и «адвокатам» с вопросами по оформлению «республиканских документов», которыми занимаются только «нотариусы». Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказала «адвокат» Анастасия Буторкина.

«На практике мы, адвокаты, сталкиваемся с такими вопросами населения: "Не могли бы ли вы оформить доверенность на управление транспортным средством, удостоверить заявление на вывоз ребенка за пределы ДНР без одного из родителей или заключить договор купли-продажи?"», – говорит она.

По ее словам, многим «адвокатам» в «ДНР» приходится объяснять людям, что они не занимаются этими вопросами, и что это сфера деятельности «нотариусов». «Самый распространенный случай – это оформление наследства после смерти одного из родственников. С этим вопросом необходимо идти к нотариусу», – сказала Буторкина.

«Мы связаны с нотариатом, потому что часто возникают вопросы с оформлением права собственности, наследства [через суд]», – добавила она.

Ранее сообщалось, что 13 октября 2017 года «депутаты народного совета ДНР» пересмотрели «закон ДНР» «О нотариате». Отныне, кроме частных «нотариальных» контор, в «республике» появились и «государственные».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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