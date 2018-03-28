Она пьяная упала с бронетранспортера: Москаль о плене Савченко в «ЛНР» и России. Новости

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которую сейчас обвиняют в ряде тяжких преступлений, включая подготовку государственного переворота, была психологически подготовлена на внесения деструктива в украинский парламент, пока находилась в российской тюрьме, куда попала из плена «ЛНР». Об этом заявил глава Закарпатской областной государственной администрации и бывший руководитель Луганской области Геннадий Москаль.

«Человек, который фактически дезертировал с военной службы. Она самовольно поехала… Сегодня это говорят – доброволец. Да, доброволец, но она была военнообязанная, Ну, поехала и поехала [в зону АТО], но как она себя вела? Она ж менее двух литров водки не выпивала в день», – говорит он.

«15 человек погибли, когда она высадилась на этот бронетранспортер: "Идем сепаров валить". И довалились. 15 по ее вине погибли в тот день. Она пьяная упала с бронетранспортера, и забрали ее боевики российские. Как вы, журналисты, перепутали стюардессу с летчицей? "Летчица, летчица". Штурма и летчица – такая же разница, как летчик и стюардесса, но никто же этого не хотел слышать», – продолжил Москаль.

По его мнению, из Надежды Савченко, пока она находилась в России, Кремль сделал удобную информационную фигуру для СМИ, а в Украину она вернулась уже зазомбированная россиянами. «Посмотрите, как Россия раскручивала этот судебный процесс. Ведь масса судебных процессов идет. Вы видели, чтобы по Сущенко что-то показывали на российском телевидении? Почему набрали Фейгина и группу ФСБ-шников [ее защищать] под прикрытием адвокатов? Они хорошие психологи», – считает он.

«Она пришла уже полностью или завербована, или обработанная настолько… Ее Россия выпустила специально, как диверсанта. Почему так долго Россия ее не отпускала? Пока не довели ее до кондиции, когда она уже зазомбована, не исключено, что завербована. Я не могу это доказать, и никто не докажет. Но все ее действия указывают, что человек пришел внести деструктив в и так деструктивно работающий парламент», – заявил Москаль.

Напомним, в «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления политического убежища нардепу Надежде Савченко, которая сейчас арестована и голодает в Киеве.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, в ходе которого пострадало бы значительное количество людей. Обстрелять столицу для создания хаоса и начала военного переворота планировали народный депутат Украины Надежда Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан при помощи оружия, завезенного из «ДНР».

Кроме того, следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР» и причастность к их поставкам в Украину для совершения терактов офицеров Российской Федерации, а также то, что народный депутат Украины Надежда Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины из оружия, произведенного и вывезенного из «ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам издания «Украинская правда»

Читайте также: