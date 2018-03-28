«ДНР» пропускает автомобили в «серую зону» после закрытия украинских КПВВ. Новости

В последние дни командование Краматорского пограничного отряда (Донецкая обл.) вынуждено принимать отдельные решения по продолжению работы контрольных пунктов въезда-выезда для обеспечения безопасности граждан, которые оказываются в «серой зоне» после завершения рабочего времени смены пограничных нарядов. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского погранотряда.

Так, в воскресенье (25 марта) была продолжена работа КПВВ «Марьинка» на 30 минут, чтобы пропустить на подконтрольную украинским властям территорию автомобили, которые незаконные вооруженные формирования буквально пригнали за 3 минуты до закрытия КПВВ.

Аналогичная ситуация возникла в понедельник (26 марта) на КПВВ «Майорск», но уже с гражданами, следующими через линию соприкосновения в пешем порядке. Там работу КПВВ пришлось продлить на 25 минут.

Плюс ситуация с переходом на летнее время, когда «пункты пропуска» НВФ открылись на час позже КПВВ по всей линии соприкосновения.

27 марта НВФ в 18:55 пропустили в «серую зону» перед КПВВ «Марьинка» около 20 автомобилей. В то время контрольно-пропускные операции уже были завершены, и смена пограничных нарядов покинула КПВВ. Пограничники, несущие службу на «нулевом» блокпосту, еще раз разъяснили порядок работы КПВВ, после чего разочарованные люди вынуждены были вернуться на временно неподконтрольную территорию.

Краматорский пограничный отряд напоминает, что в настоящее время пропуск граждан через линию соприкосновения в контрольных пунктах въезда-выезда осуществляется ежедневно с 7:00 до 18:30.

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