Руководство Украины не заинтересовано в разрешении конфликта на Донбассе, – военный эксперт. Новости

Руководство Украины не заинтересовано в разрешении конфликта на Донбассе, для решительных шагов по введению миротворческой миссии ООН нет политической воли. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

«Миротворческая миссия ООН – это один из способов разрешения конфликта. Главное, на что необходимо обращать внимание, это на мандат – полномочия миссии, которая может войти на эту территорию. В этом главный камень преткновения», – говорит он.

«Российская Федерация требует миссию только на линии разграничения, а мы и мировое сообщество, чтоб миссия зашла, начиная от государственной границы, заканчивая той линией разграничения, которая сейчас есть – то есть на всю территорию», – продолжил Жданов.

Военный эксперт также считает, что введение временных международных администраций на Донбассе вполне реализуемый сценарий при выполнении ряда условий. Однако, по его мнению, принятие особого статуса Донбасса ради прекращения войны приведет фактически к федерализации Украины.

«Нам нужно определиться, что же все-таки происходит в Украине – не специальные действия, как написано в последнем варианте закона [о реингтеграции], а четко сказать, что это – война или вооруженный конфликт», – отмечает Жданов.

«Второе – это надо начинать подавать заявку – прописать проект резолюции, начинать консультации с постоянными членами Совбеза ООН. При этом, если мы признаем Россию стороной конфликта на Донбассе, у нас есть возможность, согласно ст. 27 Устава ООН, отстранить Россию от голосования по вопросам урегулирования конфликта, стороной которого она является», – добавил эксперт.

По его словам, чтобы миротворцы вошли на Донбасс необходима политическая воля, прежде всего, со стороны украинских властей. «У нас нет политической воли, в первую очередь руководство страны не заинтересовано в разрешении этого конфликта. Слишком хорошо они себя чувствуют с тем, что в стране война, постоянно просим помощи, постоянно идут контрабандные потоки», – сказал он.

«Очень выгодна эта война и нет политической воли, чтобы эту войну закончить», – подытожил Жданов.

Как сообщалось ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак заявил, что миротворческая миссия на Донбассе может быть введена до конца года, если на это будет получено принципиальное согласие Российской Федерации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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