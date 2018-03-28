В «ДНР» вводят в учебных заведениях «час религии». Новости

В «ДНР» вводят в учебных заведениях «час религии». Об этом в ходе прямой линии заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.

«Интересная вещь получается сейчас у нас в системе образования. Мы уходим от той системы, которая была при Украине, и возвращаем немножко переделанную, но все же ту старую и добрую систему обучения, которая была в Советском Союзе», – утверждает Захарченко.

Он считает это «большим рывком» и утверждает, что в школах будут изучать религию. «В 2018 году будет введен обязательный не факультатив, а именно час обучения – это религия: в школах, детских садах, высших учебных заведениях. Я считаю, что необходимо возвращаться к истокам нашей религии, к нашей вере. Без нее, поверьте, жить сложно, воевать тяжело», – уверяет «глава ДНР».

Отметим, что пользователи соцсетей с недоумением отнеслись к сказанному, напоминая, что религия в СССР была под запретом:

«Со аим»: «Какая религия в СССР???»;

Оксана: «Религия ведь в СССР была под запретом».

Напомним, Захарченко пообещал в «ДНР» ввести школьную форму.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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