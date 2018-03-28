Донбасс говорил, что Киев его не слышит, он не слышит и Закарпатье, – Москаль. Новости

Закарпатский регион имеет свои специфические особенности, но центральные украинские власти не обращают на это внимания. Об этом заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

«Если объединятся румыны в национальную автономию, а им это географически очень легко сделать путем объединения в единую территориальную громаду, а потом объявить себя национальной автономией. За ними скажут словаки, которые компактно проживают: "А мы чем хуже?". А потом скажут венгры, а потом ромы, которые у нас занимают 50% всего населения», – говорит он.

«Как Донбасс говорил: "Киев не слышит Донбасс". Я могу так сказать сегодня, что Киев не слышит Закарпатья, потому что Закарпатье имеет свои специфические особенности. У нас 54% территории составляют леса, у нас больше всего рек. Постоянные потопы, постоянные расходы средств на разрушенные дамбы», – продолжил Москаль.

«Все говорят о дорогах. У нас 500 мостов, из которых 194 в аварийном состоянии. И никакой программы нигде нет. Все говорят, что деньги только на дороги. Попробуй потратить на мост – будешь сидеть за нецелевое использование средств. Земли у нас очень мало», – рассказал он о проблемах региона.

По его словам, при этом параллели между ситуацией на Донбассе и Закарпатьем проводить нельзя. «Никаких параллелей между Донбассом и Закарпатьем нельзя проводить. Причем здесь Донбасс?! Там я видел три группы людей. Первая – ярые сторонники Украины. Вторая – сторонники "Новороссии", так называемых "ЛНР" и "ДНР". И третья публика не подлежит вообще никакому перевоспитанию – сторонники Путина, "спасителя, господа нашего, собиратель городов русских, защитника от "Правого сектора", зазомбированные люди», – заявил Москаль.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам издания «Украинская правда»

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