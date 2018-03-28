Донбасс говорил, что Киев его не слышит, он не слышит и Закарпатье, – Москаль. Новости

Донбасс говорил, что Киев его не слышит, он не слышит и Закарпатье, – Москаль

28.03.18 09:38dnews.dn.uaНовости

Геннадий Москаль. Фото: скриншот видео YouTube

Закарпатский регион имеет свои специфические особенности, но центральные украинские власти не обращают на это внимания. Об этом заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

«Если объединятся румыны в национальную автономию, а им это географически очень легко сделать путем объединения в единую территориальную громаду, а потом объявить себя национальной автономией. За ними скажут словаки, которые компактно проживают: "А мы чем хуже?". А потом скажут венгры, а потом ромы, которые у нас занимают 50% всего населения», – говорит он.

«Как Донбасс говорил: "Киев не слышит Донбасс". Я могу так сказать сегодня, что Киев не слышит Закарпатья, потому что Закарпатье имеет свои специфические особенности. У нас 54% территории составляют леса, у нас больше всего рек. Постоянные потопы, постоянные расходы средств на разрушенные дамбы», – продолжил Москаль.

«Все говорят о дорогах. У нас 500 мостов, из которых 194 в аварийном состоянии. И никакой программы нигде нет. Все говорят, что деньги только на дороги. Попробуй потратить на мост – будешь сидеть за нецелевое использование средств. Земли у нас очень мало», – рассказал он о проблемах региона.

По его словам, при этом параллели между ситуацией на Донбассе и Закарпатьем проводить нельзя. «Никаких параллелей между Донбассом и Закарпатьем нельзя проводить. Причем здесь Донбасс?! Там я видел три группы людей. Первая – ярые сторонники Украины. Вторая – сторонники "Новороссии", так называемых "ЛНР" и "ДНР". И третья публика не подлежит вообще никакому перевоспитанию – сторонники Путина, "спасителя, господа нашего, собиратель городов русских, защитника от "Правого сектора", зазомбированные люди», – заявил Москаль.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам издания «Украинская правда»

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