Сводка из зоны АТО за 27 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 32 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 28 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении из минометов калибром 82 мм незаконные вооруженные формирования вели огонь по силам АТО у Новолуганского, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по укреплениям вблизи Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил неподалеку Зайцево.

На донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутово. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие НВФ применяли по силам АТО у Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП – по укреплениям в Песках. Кроме того, из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, шахты «Бутовка» и Каменки.

В «ДНР» сообщают, что «за сутки зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских войск. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 293 единицы. Огонь велся по западу Донецка и его северному пригороду, Ясиноватой, Докучаевску, северу Горловки, а также селам Саханка, Сосновское и Октябрь».

Также в «ДНР» сообщают, что «в Зайцево в результате непрямого попадания снаряда калибром 122 мм поврежден дом, в результате обстрелов также поврежден дом в Докучаевске».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 1 раз обстреляли позиции ЛНР. По району села Логвиново велся огонь из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов АГС».