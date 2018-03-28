Россия перевооружает свою армию на восточных границах Украины, – военный эксперт. Новости

Перегруппировка, учения и перевооружение российской армии Южного военного округа РФ, которая находится в Крыму и на восточных границах Украины несет реальную угрозу национальной безопасности. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

«С самим Донбассом они сейчас никаких резких движений делать не будут. Но для нас это реальная угроза и нам надо адаптироваться именно к такой ситуации. Добавлю, что на нашей восточной границе формируются 8-я и 20-я полевые армии [РФ], так называемые армии резерва, которые будут составлять группировку комбинированного характера», – говорит он.

«В случае наступательных операций это будет использовано для наступления, но они строят глубоко эшелонную оборону вдоль всей западной границы Российской Федерации. Для нас это угроза. Мы должны учитывать это в концепции национальной безопасности», – продолжил Жданов.

По его мнению, Украина должна быть готова к возможному нападению со стороны России. «Мы должны адаптироваться и принимать меры для того, чтобы наша армия могла отразить это нападение в случае необходимости», – добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Россия создала «ДНР» и «ЛНР», чтобы прикрыть свое участие в вооруженном конфликте на Донбассе, и их нужно ликвидировать.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции, и это то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса.

Многие эксперты отмечают, что спецпредставитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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