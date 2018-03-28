Как в Донецкой области работает единственная солнечная электростанция (Фото). Новости

Единственная в Донецкой области солнечная электростанция работает в селе Шахово. Сейчас она питает Центр безопасности граждан, но скоро с помощью солнца здесь будут освещать улицы.

Конструкция из панелей, аккумуляторов и электроники смонтирована рядом с Центром безопасности граждан, даже в зимнее время года она обеспечивает здание электричеством.

«На сегодняшний день она полностью запитана под обеспечение Центра безопасности. В дальнейшем планируется перевести населенный пункт на внешнее освещение», – отметил представитель Центра безопасности граждан.

За солнечную электростанцию Шаховская громада заплатила 1,7 млн грн. Пока что о самоокупаемости речь не идет, но бесперебойное электроснабжение специалисты гарантируют. Если день пасмурный, энергия сохраняется в аккумуляторах до 3-х суток. За один солнечный день станция производит 8 кВт электроэнергии. Этого хватит на 120 фонарей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Espreso.TV»

Читайте также: