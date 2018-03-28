Скоро через лес ездить будут: В «ДНР» показали состояние дорог. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке отремонтированные в прошлом году дороги уже рассыпаются. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

«Горловка. Интересно, вот очень интересно, кто будет оплачивать ремонт машины, когда она развалится после наших чудо-дорог. Конечно же – сам! Улица Комсомольская, кажется, вообще Богом забыта... Из одной ямы в другую, а про трамвайные пути я вообще молчу, типа ремонтировали», – пишет автор поста.

Автору местные жители советуют купить машину с большими колесами:

Денис: «БМВ не для горловских дорог. Купите "Ниву"»;

Игорь: «Надо брать внедорожник с большими колесами».

Не все пользователи соцсетей встали на сторону автора, некоторые выражают надежду на то, что все же дороги будут отремонтированы:

Никита: «Поплачь еще, бедный»;

Айдар: «Да. Горловка и дороги – притча во языцех. Но, думаю, все же поправят, в конце концов».

Большинство водителей подтверждают, что состояние дорожного полотна во многих местах (и не только в Горловке) – критическое, несмотря на то, что ремонт проводился:

Дмитрий: «Горловская народная республика»;

Леонид: «Горловка всю жизнь такая. Я там на двигло защиту оторвал»;

Ольга: «Богом забыта не только Комсомольская. В Новогорловке от храма и до выезда на Енакиево ямы глубиной в полметра и шириной в метр. Дорога междугороднего сообщения. Скоро там машины вообще через лес будут ездить»;

Вова: «Мужики, вы еще не видели дороги в Красном Луче (после переименования: Хрустальный, неподконтрольная часть Луганщины – ред.)»;

Игорь: «Со снегом и асфальт растаял»;

Юрий: «Сегодня ехал по Богуславских на Смолянку со стороны ОЦКБ – приблизительно такое же зрелище (в Донецке – ред.)»;

Михаил: «Везде дороги растаяли. По факту и год не продержался ремонт»;

Игорь: «Торез (после переим.: Чистяково) тоже весь в дерьме, а дорожный налог платим. Кому война, а кому широкий карман»;

Валерий: «И самое вот интересное, что те, кто в ответе за эти дороги, по ним же сами и ездят»;

Саня: «Ждем, когда просохнет, и начнут латать»;

Юрий: «Давайте хотя бы порадуемся за европейцев и их дороги».

Также пользователи соцсетей вспоминают отремонтированную дорогу «Бахмут – Донецк», и приводят ее как пример того, что дороги можно ремонтировать и качественно. «Отдельной притчей во языцех в Горловке была дорога "Артемовск (после переим.: Бахмут) – Донецк". И что же? За пару лет до войны она была капитально отремонтирована. Было бы желание», – пишет Леня.

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