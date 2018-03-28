В «ЛНР» «заминировали» поезд, на котором ехал Хуг (Фото). Новости

В «ЛНР» утверждают, что после звонка о минировании проверили поезд, на котором в Ясиноватую (неподконтрольная украинским властям часть Донецкой обл.) из Луганска (неподконтрольная часть Луганской обл.) отправился первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Об этом сегодня, 28 марта, сообщил представитель «народной милиции ЛНР» Андрей Марочко, передают местные интернет-ресурсы.

Как уверяет Марочко, 27 марта в 23:00 в «МВД ЛНР» поступил анонимный звонок о том, что якобы был заминирован вокзал, без уточнения, какой именно. «Силами МВД было принято решение проверить и ж/д вокзал, и автовокзал еще ночью», – заявил он.

«Сегодня утром дополнительно был проверен железнодорожный вокзал, а также состав, на котором первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг должен отправиться из Луганска в Ясиноватую. При проверке взрывоопасных предметов выявлено не было», – добавил Марочко.

Позже в «ЛНР» заявили, что прибывший накануне в Луганск Хуг в рамках мониторинга ситуации на Донбассе отправился из Луганска в Ясиноватую на поезде.