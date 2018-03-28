Оптимистичный сценарий: Военный эксперт о возвращении Донбасса. Новости

Процесс возвращения неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей под украинскую юрисдикцию после введения миротворческой миссии ООН по самому оптимистическому сценарию может занять более 5 лет. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

«Если мы рассматриваем наш сценарий, самый оптимистичный, то войска ООН дают время на выход всем вооруженным формированиям, заходят на эту территорию и разоружают всех, независимо ни от чего. Техника забирается на охраняемые площадки, оружие сдается. Кто отказывается сдавать оружие – вплоть до ликвидации», – говорит он.

«Дальше роль местных советов берут на себя временные международные администрации. Они выполняют роль местных советов и начинают восстанавливать инфраструктуру, формировать общественное мнение для подготовки местных выборов. Такой период может занять от 3 до 5 лет», – продолжил Жданов.

По его словам, после этих мероприятий на Донбассе должны состояться местные выборы. «Если общественное мнение готово, инфраструктура готова, проводятся местные выборы и дальше идет поэтапная передача власти вновь избранным местным советам от временных международных администраций», – рассказал эксперт.

«После передачи власти войска ООН покидают эту территорию, на ней восстанавливается конституционный строй того государства, в которое она возвращается», – добавил Жданов.

Военный эксперт также считает, что введение временных международных администраций на Донбассе вполне реализуемый сценарий при выполнении ряда условий. Однако, по его мнению, принятие особого статуса Донбасса ради прекращения войны приведет фактически к федерализации Украины.

Как сообщалось ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак заявил, что миротворческая миссия на Донбассе может быть введена до конца года, если на это будет получено принципиальное согласие Российской Федерации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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