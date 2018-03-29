На КПВВ «Марьинка» задержаны авто с «регистрацией» «ДНР». Новости

На КПВВ «Марьинка» военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями ГФС при осмотре автомобилей обнаружили «регистрационные документы ДНР». Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Так, 28 марта при осмотре автомобилей «ВАЗ» и «Daewoo Lanos» украинской регистрации, следовавших на въезд из неподконтрольной территории, были обнаружены «регистрационные документы» на транспортные средства, выданные «ДНР». Водители (граждане Украины) и найденные «документы» переданы сотрудникам Национальной полиции.
Как сообщалось ранее, украинские пограничники регулярно изымают у водителей, двигающихся из временно неподконтрольной украинской власти территории, «номерные знаки» и «свидетельства о регистрации» автомобиля, выданные «Донецкой народной республикой». Донецкие водители признаются, что просто вынуждены «перерегистрировать» транспорт по местным «правилам»: ведь иначе «власти» забирают машину на «штрафплощадку» и взимают «штраф».
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