Наследство в «ДНР»: Украинские дела и «нотариальный» архив. Новости

В «ДНР» заработал «нотариальный» архив, в котором упорядочили ранее открытые дела о получении наследства. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказала «адвокат» Анастасия Буторкина.

«Когда люди в 2012-2014 годах успели открыть наследственные дела еще у нотариусов Украины, которые действовали на этой территории. В дальнейшем нотариусы выехали на территорию Украины. Кто-то из нотариусов смог вывезти свои архивы, а есть архивы, которые здесь остались», – говорит она.

«В настоящее время все, что осталось на нашей территории, систематизировано и приведено в порядок. У нас есть республиканский нотариальный архив. У нас упорядочилась ситуация с тем, что делать людям, которые несколько лет назад открывали наследственные дела», – продолжила Буторкина.

Она также рассказала, как можно оформить наследство в «ДНР» через «республиканских нотариусов» по ранее открытым делам. «Если есть в архиве открытое ранее наследственное дело, можно обратиться к любому действующему нотариусу по территории обслуживания, написать заявление: "Прошу выдать свидетельство о праве на наследство". Нотариус даст запрос в нотариальный архив, есть ли возможность получить свидетельство праве на наследство по тому делу, которое было открыто ранее», – сообщила она.

«Еще 1,5-2 года назад, когда не было этого, мы обращались с исками в суд, признавали право собственности на наследственное имущество, потому что не было информации – есть этот архив или нет этого архива. Сейчас суды разгрузили, они не подменяют собой нотариат», – сказала Буторкина.

Ранее сообщалось, что 13 октября 2017 года «депутаты народного совета ДНР» пересмотрели «закон ДНР» «О нотариате». Отныне, кроме частных «нотариальных» контор, в «республике» появились и «государственные».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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