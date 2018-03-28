В Краматорске планируют провести международную конференцию . Новости

27 марта в Краматорске состоялась официальная встреча должностных лиц местного самоуправления с генеральным консулом Германии Вольфгангом Мессингером. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

Главным вопросом в повестке дня было обсуждение возможного сотрудничества по вопросам проведения международной конференции по истории завода Адельмана, который был одним из первых и крупнейших промышленных предприятий Краматорска, и способствовал развитию города как индустриальной ячейки на реке Казенный Торец.

Кроме того, согласно сообщению пресс-службы, с представителем Германии чиновники Краматорска обсудили вопросы развития инфраструктуры города, работу промышленных предприятий города и возможность их сотрудничества с Европейским Союзом.