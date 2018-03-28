В Лисичанске перевернулся автомобиль, – полиция. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) перевернулся автомобиль «Opel». Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

Сообщается, что водитель автомобиля «Opel», двигаясь по ул. Гора Попова, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Данный факт внесен в единый реестр с квалификацией по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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