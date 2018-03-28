15% украинцев обвиняют Украину в войне на Донбассе, – опрос. Новости

В 2018 году количество положительно настроенных к России украинцев составляет 45%, кроме того, 15% респондентов обвинили в вооруженном конфликте на Донбассе Украину. Эти результаты исследования опроса* общественного мнения сегодня, 28 марта, прокомментировал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

«В 2015 году шли активные боевые действия, потом они прекратились, и постепенно часть людей вернулись к тому уровню, который был до начала войны. Часть людей не считает, что это российское оружие, что Россия, как вы видели в исследовании, является виновницей этой войны и разница очень большая регионально. Но, нужно отметить, что меня вообще отношение украинцев к России удивляет», – говорит он.

По его словам, КМИС начинал проект изучения отношений населения России и Украины в 2008 году совместно с «Левада-центр». «Они измеряли отношение россиян к Украине, а мы отношение украинцев к России. Начиная с 2008 года была очень большая разница – это любовь украинцев, чтобы там ни было – 90%. Тогда была война в Грузии. Во время войны в Грузии в России только 30% относились позитивно к Украине, а в Украине все равно 90%», – рассказал Паниотто.

По данным социологического опроса КМИС, количество положительно настроенных к России украинцев в сравнении с декабрем 2017 года существенно не изменилось и составляет 45% (было 42%). В России количество положительно настроенных жителей к Украине увеличилось по сравнению с декабрем и составило 33% (было 28%).

Отношение жителей Украины к России:

хорошо или очень хорошо – 45%;

плохо или очень плохо – 38%;

не определились – 17%.

Отношение жителей России к Украине:

хорошо или очень хорошо – 33%;

плохо или очень плохо – 55%;

не определились – 12%.

Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на западе положительно относятся к России 25%, в центре – 47%, на юге – 54%, на востоке – 58%.

*Киевский международный институт социологии с 9 по 18 февраля 2018 года провел опрос общественного мнения. Опрос проводился в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Методом интервью опрошено 2043 респондентов.

Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился только на подконтрольной украинской власти территории, выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

«Левада-центр» проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, опрошены 1612 человек в возрасте 18 лет и старше, в период с 7 по 12 марта 2018 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

Читайте также: