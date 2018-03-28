В «ЛНР» «приговорили» своего «военного» к 14 годам тюрьмы за «шпионаж». Новости

В «ЛНР» гражданина Украины в «военном суде» приговорили к 14 годам лишения свободы с лишением «воинского звания». Об этом сегодня, 28 марта, в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявила «старший прокурор управления по надзору за соблюдением в военной сфере» Наталья Чальцева (на фото).

«В военном суде республики поддерживается государственное обвинение по делам о преступлениях, совершенных военнослужащими, а также другой категории, подсудность которой определена за военным судом», – заявила «прокурор».

Отмечается, что «приговор» был вынесен «военным судом» 23 марта. «Гражданин Украины Д. признан виновным в совершении преступлений против общественной безопасности, предусмотренных ст. 267, 268 уголовного кодекса ЛНР – незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств», – сказала она.

Мужчина также был осужден за «преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» по части «шпионаж». «Сбор и передача иностранным организациям сведений, составляющих государственную тайну, а также сбор и передача по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности Луганской народной республики», – зачитала обвинения «прокурор».

Украинца «приговорили» к 14 годам тюрьмы «со штрафом в размере 3-х минимальных размеров оплаты труда без конфискации имущества с лишением воинского звания "капитан"».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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