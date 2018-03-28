Сотрудник «военной комендатуры» Луганска украл у погибшего в ДТП полмиллиона рублей. Новости

В «генеральную прокуратуру ЛНР» обратилась женщина с заявлением о том, что после выезда на место ДТП сотрудников «военной комендатуры», в котором погиб ее отец, из его личных вещей пропало более полумиллиона рублей. Об этом сегодня, 28 марта, в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказала «старший прокурор управления по надзору за соблюдением в военной сфере» Наталья Чальцева.

«16 января 2018 года после ДТП на автодороге Знаменка-Луганск-Изварино с участием автомобиля Toyota RAV4 под управлением ее отца – гражданина Ш., который скончался на месте ДТП, обнаружено отсутствие денежных средств в размере 513 тыс. руб., принадлежащих последнему», – заявила «прокурор».

Отмечается, что на место аварии выезжали сотрудники «военной комендатуры» г. Луганска. «Установлено, что, прибыв на место ДТП, военнослужащий военной комендатуры гражданин Г. в ходе установления личности погибшего водителя извлек из его внутреннего кармана куртки и тайно похитил денежные средства в размере 531 тыс. руб. В дальнейшем на указанные средства он приобрел легковой автомобиль, мебель, предметы интерьера и бытовую технику, которые в результате проведения мероприятий были у него изъяты», – рассказала Чальцева.

Сотрудника «военной комендатуры» задержали 23 марта. В отношении него в «ЛНР» возбудили «уголовное дело». Мужчина находится под арестом, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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