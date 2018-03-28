Высылка дипломатов РФ из Украины повлияет на переговоры по Донбассу, – Кремль. Новости

Решение Украины, Германии и Франции выслать российских дипломатов может повлиять на переговоры по Донбассу. Об этом сегодня, 28 марта, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В сообщении, в частности, указано, что 26 марта Украина приняла решение о высылке 13 российских дипломатов. «Срежессированные действия Киева с западными странами, включая Францию и Германию, создают негативный фон для переговоров по урегулированию кризиса на Украине, в том числе в рамках "нормандского формата"», – утверждают в МИД РФ.

Также в РФ обещают не оставить «предпринятый нынешними киевскими властями глубоко враждебный по отношению к России акт без адекватного и весьма чувствительного ответа».

Напомним, Украина в солидарности со странами Евросоюза выслала российских дипломатов.

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