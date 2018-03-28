Жизнь после АТО: Участники боевых действий могут пройти реабилитацию на Луганщине (Фото). Новости

В Рубежном (Луганская обл.) начал работать первый в области Центр реабилитации ветеранов войны. В медицинском учреждении участники боевых действий бесплатно получают психологическую помощь, проходят обследование и лечение.

Житель Счастья Сергей Ткаченко в мирной жизни – преподаватель профтехучилища. На фронт пошел добровольцем. На передовой мужчина был год. Сейчас он один из 14 пациентов Центра восстановительного лечения и реабилитации ветеранов войны. «Последствия взрывных волн со временем дают о себе знать. Если поначалу как-то не обращал внимание, то потом, конечно, все это дает в совокупности и на нервную систему, на голову, очень сильно замедлился обмен веществ, настроение упало», – поделился мужчина.

Одновременно центр может принять 27 пациентов. Есть здесь и кабинет физиотерапии, рассчитанный на 4 кабинки. «Те пациенты, которые поступают в состоянии стресса, мы им оказываем психологическую помощь. Также лечебный процесс включает в себя и активное лечение. В центр привлекаются смежные специалисты – невропатолог, окулист, лор, кардиолог, терапевт, эндокринолог», – рассказала заместитель главного врача Центра реабилитации ветеранов войны Оксана Прохватилова.

«Очень важно своевременное оказание медицинской помощи. Не через года. Посттравматическое стрессовое расстройство формируется не менее, чем через полгода. Первое – это общая осведомленность, т.е. человек должен понимать и знать, что с ним происходит, как это называется. Он должен осознавать, что все эти проблемы – это отчасти нормальная реакция организма, психики в целом на эту травматическую ситуацию», – отметил психолог Алексей Катасонов.

Курс лечения длится от 12 до 20 дней. Сейчас в Центре завершают набор медперсонала.

Чтобы получить помощь в Центре реабилитации, необходимо обратиться к своему участковому врачу за направлением. А также предоставить документы, подтверждающие статус участника боевых действий.

По материалам: UA:Донбасс Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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