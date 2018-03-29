Как пенсионеру-переселенцу проверить дату пересечения линии разграничения (Инструкция). Новости

Пенсионный фонд Украины предлагает пенсионерам, зарегистрированным как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), возможность в онлайн-режиме проверить дату пересечения линии разграничения на Донбассе. Это можно сделать через специальный Портал электронных услуг ПФУ – portal.pfu.gov.ua.

Законодательством предусмотрено, что пенсионер, получающий пенсию в Украине, не может находиться за пределами страны более 59 дней, иначе выплаты приостанавливаются. Сейчас эта норма распространяется и на нахождение на временно неподконтрольных украинской власти частях Донецкой или Луганской областей. В этой связи граждане вынуждены не реже 59-го дня пересекать линию разграничения, чтобы «зафиксировать» себя на подконтрольной территории.

И информация Портала электронных услуг ПФУ поможет пенсионеру ориентироваться в датах въезда-выезда.

Полезные разделы

Данные о пересечении пенсионером украинских контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) находятся в разделе «Дані з реєстру застрахованих осіб». Так, в «личном кабинете» есть вкладка «Перетин КПВВ», на которой можно узнать направление пересечения границы зоны проведения АТО и дату ее пересечения.

Также в этом разделе пенсионер-переселенец может перепроверить и уточнить следующую информацию:

анкетные данные (ФИО, дата рождения, пол, место рождения);

адресные данные (адрес регистрации и адрес фактического места жительства);

данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);

данные страхового свидетельства (номер, дата выдачи, кем выдан);

данные электронного пенсионного удостоверения (номер, дата выдачи, кем выдан);

данные о заработной плате лица – информация предоставляется по годам в разрезе страхователей. За каждый год дополнительно определяется общая годовая сумма заработной платы и общая сумма заработной платы, которая учитывается при расчете пенсии;

данные о страховом стаже лица – количество дней работы, за которые страхователь (работодатель) уплатил за человека страховые взносы; информация предоставляется по всем годам и месяцам работы лица.

Пенсионеру будет интересен и раздел «Електронна пенсійна справа», где он может получить в «личном кабинете» следующую информацию:

основные данные (номер пенсионного дела / лицевого счета, дата открытия лицевого счета, вид пенсии, орган ПФУ назначения пенсии, дата назначения);

адресные данные (адрес регистрации и адрес фактического места жительства);

справка по зарплате, которая учтена при назначении / перерасчете пенсии;

справка о стаже, который учтен для определения права на пенсию;

справка о стаже, который учтен для расчета пенсии.

«Первая выписка из пенсионного дела становится доступной в течение примерно 3-х дней после регистрации на веб-портале. Дальнейшее обновление выписки происходит в первой декаде каждого следующего месяца», – уточняется в данном разделе сайта.

Регистрация-1 с посещением управления ПФУ

Чтобы воспользоваться услугами портала, нужно пройти регистрацию. Здесь есть два варианта – с посещением ПФУ и в режиме онлайн.

Первый вариант – для регистрации необходимо личное посещение гражданином управления Пенсионного фонда Украины, где нужно подать заявление.

Алгоритм действия следующий:

1.1. Определить, к какому территориальному управлению ПФУ вы относитесь (список и контакты по Донецкой и Луганской областям см. здесь);

1.2. Обратиться в управление ПФУ лично для оформления заявления, которое можно подготовить и дома (но в ПФУ рекомендуют лучше заполнять бланк на месте, т.к. специалисты Фонда помогут в данном вопросе). Форма заявления и расписки для граждан:

для увеличения – нажмите на изображение

1.3. Внесенные в заявление сведения проверяются, вносятся в информационную систему ПФУ. Вам здесь же распечатают расписку о получении заявления, а также (важно!) «регистрационный код». Этот код необходим для регистрации на веб-портале, следовательно, храните его в тайне до момента окончания регистрации.

1.4. Завершите регистрацию: зайдите на веб-портал ПФУ (portal.pfu.gov.ua), выберите пункт «Регистрация». Заполните форму «Регистрация по заявлению». Логин и пароль желательно выбирать такими, которые не содержат ваших настоящих имени и фамилии. Это повысит уровень защиты ваших персональных данных. Также указывайте действующий адрес электронной почты, который доступен на подконтрольной Украине территории (т.е. не используйте российские почтовые сервисы типа *@mail.ru, *@yandex.ru и пр.

1.5. После регистрации на указанный вами адрес электронной почты придет письмо, необходимое для подтверждения регистрации.

1.6. После подтверждения регистрации, вы получите сообщение веб-портала об успешном окончании регистрации.

Регистрация-2 с помощью электронного пенсионного удостоверения

Второй вариант регистрации («Онлайн реєстрація за електронним цифровим підписом (ключем ЕЦП)») не предусматривает поездку в управление ПФУ. Но он рассчитан на обладателей пластиковых Электронных пенсионных удостоверений (ЭПУ)

Дело в том, что на ЭПУ изначально записан персональный цифровой ключ – ваша электронная цифровая подпись. Но для ее прочтения необходимо иметь «ридер смарт-карт» (Smart Card reader) – это устройство, с помощью которого происходит считывание данных с ЭПУ, выполненного в форме банковской карты. Многие ноутбуки последнего поколения имеют уже встроенный картридер нужного размера, в противном случае его нужно приобрести отдельно. Магазины предлагают ряд вариантов подобных ридеров, по цене от 100-150 грн и выше.

Второй вариант – это уже не столько процесс регистрации, скорее, это авторизация на сайте. Если вы являетесь владельцем Электронного пенсионного удостоверения, то вам необходимо:

нажать кнопку «Вхід»;

выбрать закладку «За ЕПП» («За електронним пенсійним посвідченням»);

вставить карту Электронного пенсионного удостоверения в картридер и ввести PIN-код карты ЭПУ, который изначально был указан при получении ЭПУ для приложения Электронного центра услуг. Если вы забыли свой PIN-код, посмотрите, он может быть записан в прилагаемых к карте бумажных документах. Если не нашли – обратитесь за консультацией на горячую линию ПФУ или в региональное управление (список и контакты по Донецкой и Луганской областям см. здесь).

Ирина Степанова, РПД «Донецкие новости»

Читайте также: