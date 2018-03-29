Донецк завалили «Фениксом» (Фото). Новости

Вчера, 28 марта, в «ДНР» после почти двухнедельного отсутствия в открытой продаже появились стартовые пакеты местного мобильного оператора «Феникс». Об этом сообщают жители в соцсетях.

В частности, в Донецке sim-карты завезли в отделения «Почты Донбасса», которые являются официальными точками продаж пакетов «Феникса»:

Роман: « Я купил 2 шт., сказали, что дают по 2 шт. в руки, но мне больше и не нужно было»;

Юрий: «На почте сказали, что с 1 апреля разрешат продавать по 5 пакетов на один паспорт»;

Светлана Ю.: «Муж только звонил с почты. Очередь есть. Продавец сказала, что до 17:00 до закрытия не успеет. Это на Ильича, 91. Может, где-то нет очереди»;

Светлана В.: «Сегодня (28 марта, – прим.) пакеты появились на всех почтах, говорили, что на Стрелковой дивизии вообще очереди не было»;

Лариса: «На Цветочном (это ул. 230 Стрелковой,11) нет очереди. Я только что оттуда. Но они до 17:00».

Наличие стартовых пакетов в отделениях «Почты Донбасса» подтверждает и информация, размещенная на сайте учреждения. Так, по Донецку на утро сегодня, 29 марта, ситуация следующая:

Также появились sim-карты и в иных населенных пунктах:

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

16 января «министр связи ДНР» Виктор Яценко убеждал жителей, что для нормализации связи «Феникс» ему нужен месяц. Связь действительно улучшилась, но не в обещанном качестве: и в феврале, и в марте жители констатировали перебои и часто просто отсутствие сигнала «Феникса».

Также вопреки обещаниям «министра связи» до сих пор не удалось обеспечить жителей необходимыми стартовыми пакетами – за sim-картами «Феникса» в феврале все еще отмечались огромные очереди в почтовых отделениях Донецка, а если людей перед входом единицы – значит, стартовые пакеты просто не завезли. В ответ на нехватку стартовых пакетов Яценко винит завод по их производству в Московской области, который не справляется с нагрузками.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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