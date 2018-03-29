Накануне Пасхи: Жители Донецка в поисках качественной муки. Новости

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка готовятся печь пасхальные куличи к празднику. В соцсетях дончане обсуждают, какая мука – качественная, и где она продается.

«Где в Донецке можно купить качественную белую муку?», – пишет автор поста Хелен.

Жители Донецка называют несколько приемлемых вариантов:

Ирина: «Мне нравится мука "Безымянная" в пакетах по 5 кг. Белая, хорошо поднимается»;

Николай: «Очень много пеку, некачественной не встречал. Но если хотите "выпендриться", то купите "Алтайскую" или "Пудофф". Дорого и пафосно»;

Валентина: «Меня "Урожай" вполне устраивает, отличные пироги получаются»;

Ольга: «Аналогично: покупаю в "Первом республиканском", высший сорт, "Урожаю" не изменяю, пеку все и часто»;

Алеся: «И мне нравится "Урожай", в "Семерочке" она по 30 руб. (13,9 грн по местному курсу)»;

Наталия: «А у меня и на гуманитарской отличные пироги и торты получаются»;

Юля: «В "Караване" на Донском – "Урожай"».

Многие считают лучшим вариантом муку «Еленовская», и отмечают, что продается она в супермаркетах:

Юлия: «Мне "Еленовская" нравится и нравилась всегда»;

Оксана: «А каким вашим ожиданиям не соответствует мука с полок супермаркета/рынка? Покупаю "Урожай" и "Еленовскую", пеку изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного теста. Никаких нареканий. Влажность может быть разная, это да, нужно подстраиваться. Но так с любой мукой»;

Лариса: «Беру "Еленовку", постоянно – все отлично»;

Татьяна: «Самая лучшая мука – это "Еленовская"»;

Игорь: «По-моему, всегда считалась хорошей мукой "Еленовская"».

Есть и негативный отзыв. «Покупала высший сорт "Еленовскую": плывет, тесто темного цвета получилось. Больше не покупаю», – пишет Ирина.

Также дончане отмечают, что хорошая мука – «Макфа», купить ее можно в супермаркетах и на оптовых базах, однако цена на нее достаточно высокая:

Денис: «"Макфа" на оптовой базе, Мирный»;

Мэрри: «"Макфа". Хорошая цена в "Караване", на Крытом есть (есть безумная, а есть адекватная цена), на базах возле мясокомбината»;

Елена: «"Макфа", "Амстор", Ильича».

Эдуард: «Если для пасхальных куличей, то я использую "Макфа". Дорогая, но качественная».

Как сообщалось ранее, «Амстор» – до недавнего времени самая мощная сеть в «ДНР», оставшаяся с «мирных» времен. У сети было два собственника, один из которых перерегистрировал предприятие на подконтрольной Украине территории. Второй оказался «преданным ДНР» и, воспользовавшись ситуацией, в 2014 году стал самостоятельно работать на оставшихся торговых площадках. Особенность «Амсторов» – работают только в своих отдельно построенных зданиях, не «въезжают» в готовые помещения, например, торговых центров.

До начала военных действий на Донбассе насчитывалось 18 точек «Амстора». В 2014 году уже при «ДНР» работало 11 супермаркетов сети. Однако только весной 2017-го закрылись сразу три точки в Калининском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка.

В «ДНР» проблемы у «Амстора» начались с июня 2017 года, что совпало с заходом российских сетей. Так, в июне «генпрокуратура ДНР» начала процесс против «Амстора» в Пролетарском районе Донецка. В Калининском районе Донецка на пр. Ильича, 93д на месте «Амстора», открылся «пророссийский» супермаркет «Семерочка».

В декабре 2017 года закрылись наиболее крупные точки: «Амстор» на цирке, на Щетинина, на проспекте Таманский, чуть ранее закрылся «Амстор» в микрорайоне Магистральный (район железнодорожного вокзала) и др.

Дончане отмечали, что все небольшие по площади «Амсторы» уже разобраны, в основном, в них заехала сеть «Семерочка» (аналог российской «Пятерочки»), но встречается и «Наш маркет».

С 2 февраля на месте пустующих крупных «Амсторов» открылась новая сеть «Амстор сити» («Амстор city»): 5 магазинов – в Донецке и один – в Горловке.

Отмечалось, что «Амстор сити» – это новая структура, которая контролируется «министром доходов и сборов ДНР» Александром Тимофеевым и Игорем Сосновским (бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова). Документы оформлены на Юлию Соболь, так же как и два ресторана быстрого питания «ДонМак» (на Крытом рынке и на площади Ленина). Юлия Соболь – подруга жены Сосновского.

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