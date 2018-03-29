В соцсетях рассказали о нюансах пересечения линии разграничения с ID-паспортом. Новости

В Украине перестали выдавать паспорта старого образца. Замене на ID-карту подлежит бумажный паспорт, если в него необходимо внести изменения: например, вклеить фото. Жители неподконтрольной украинским властям части Донетчины опасаются, что с новым ID-паспортом у них могут возникнуть проблемы при пересечении линии разграничения. Также людей интересует, не возникнет ли проблем на КПВВ в том случае, если украинский паспорт сдан на вклеивание фото, а вместо него выдана справка. Все нюансы пересечения линии разграничения обсуждают пользователи в соцсетях.

«При сдаче паспорта на вклеивание фото в Украине выдали справку на пересечение (линии разграничения – ред.), как с ней выехать из ДНР в Украину? Кто уже пересекал? Нужна копия паспорта или надо делать паспорт ДНР?», – интересуется автор поста Елена.

Жители Донецка делятся своим опытом, отмечая, что с подобной справкой без проблем пересекали линию разграничения. При этом дончане рассказывают, что получить по справке «паспорт ДНР» не выйдет: для изготовления «республиканского» требуют украинский паспорт.

«Pole Smile»: «20 марта выдали такую справку. С ней спокойно пересекли границу Украина-ДНР, на днях патруль останавливал, удивились, конечно, такому документу, но муж объяснил: меняет паспорт в связи с 45-летием. Несмотря на то, что там стоит укрпечать. Сделали ксерокопии. Положили в авто. Одну в сумке еще носит. Оригинал дома лежит, чтобы, не дай Бог, не потерять. А по ней еще паспорт получать»;

Елена: «А как назад через блокпост? Меня в Донецк еле запустили, сказали: назад не выпустят, надо паспорт ДНР делать… У нас требовали ксерокопии и в Украине, и в ДНР»;

«Pole Smile»: «Нам такого не говорили. Паспорт ДНР не делают с такой справкой. Мы ходили и узнавали. Сказали: получите паспорт (украинский – ред.), и приходите – делайте паспорт ДНР… Мы без ксерокопии пересекали, просто справку показали. Хотя ксерокопии у нас были. Их не требовали»;

Лиля: «К справке приложите ксерокопию паспорта и спокойно пересекайте до указанной в справке даты… Я забрала 13 марта, пересекала со справкой, мне не говорили».

Также жители неподконтрольной Донетчины обсуждают вопрос проезда КПВВ с паспортом нового образца. О своем опыте рассказывают люди, уже пересекавшие линию разграничения с ID-паспортом, отмечая, что никаких проблем не возникало:

Анна: «Спокойно проезжают с ID, вытяг с собой нужно брать, в котором указана вся дополнительная информация, в том числе и прописка»;

Наталья: «Обязательно ли ламинировать этот вытяг формата А-4? Мне сказала паспортистка один раз, что это обязательно, а потом через месяц, когда я спросила повторно, чтобы уточнить, она вылупила на меня свои глаза и сказала, что первый раз о таком слышит. Это была одна и та же паспортистка»;

Юлия: «ID-карта – это паспорт нового образца»;

Ольга: «С декабря при пересечении блокпостов с Украиной и ДНР ни разу вытяг не спрашивали и не смотрели, но он был всегда с собой, а для поездок в Россию ID – это обыкновенный украинский паспорт, только нового образца»;

Оксана: «Вообще-то, прописка в базе, как и все остальные данные… Если вам не нравится карточка, то можно ездить по загранпаспорту».

Дончане пишут, что прописка в виде зашифрованной информации хранится в чипе паспорта, при этом лист формата Ф4, где указана регистрация, выдается, так как нет в достаточном количестве считывающих устройств (считать информацию с чипа не смогут и в «ДНР»):

Елена: «А что за вытяг? Как для юрлиц? Его вместе с пластиковым паспортом выдают что ли?»;

Ирина: «Нет еще в достаточном количестве читающих устройств, поэтому дополнительно к паспорту выдается расшифровка»;

Андрей: «На самом деле, карточка ID содержит данные о вашей прописке, и таскать с собой вытяг – это просто вынужденная мера: аппаратуры, способной считывать с цифрового кода паспорта ваши персональные данные, просто критически не хватает в Украине, тем более, ее нет в ДНР».

Напомним, в Украине перестали печатать внутренние бумажные паспорта. В Кабинете министров предлагают гражданам при желании заменить документы старого образца на пластиковые ID-карты.

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