В Киеве для участников НВФ изготавливали поддельные паспорта для выезда в страны Евросоюза (Фото). Новости

Служба безопасности Украины блокировала механизм оформления поддельных документов для выезда в страны Евросоюза лицам, возможно причастным к участию в незаконных вооруженных формированиях «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что 3-е злоумышленников обеспечивали клиентов поддельными паспортами одной из стран Ближнего Востока. Среди заказчиков документов были, в частности, возможные участники незаконных вооруженных формирований «Л/ДНР», которые решили «легализоваться» в Европе. Дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа.

Сотрудники СБ Украины задержали в Киеве и области организаторов группировки. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили оборудование и оргтехнику для изготовления таких документов, бланки, печати, готовые фальсифицированные паспорта и другие документы с признаками и элементами подделки, значительное количество наличности, огнестрельное оружие и более 3 тыс. патронов различного калибра.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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