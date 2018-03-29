Вы шо не бачите? Это ж бардак! «Нотариальный» кризис в «ДНР». Новости

В «ДНР» в ряде населенных пунктов в очереди записываются по 30-40 человек на одного «нотариуса» в день, местных представителей «нотариата» нет, а график приезжих «нотариусов» возмущает людей. О проблемах «нотариата» в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказала «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова во время своего визита в Тельманово (после переименования – Бойковское, НКТ*, Донецкая обл.).

«На протяжении месяца попасть к нотариусу в Тельмановском районе крайне сложно и здесь нет постоянного нотариуса. Сегодня согласно графику приехал принимать нотариус из Донецка. Каждую неделю сюда приезжают разные нотариусы. В очереди, по моим данным, уже записаны 30 человек», – говорит она.

«В Тельманово постоянно действующего нотариуса нет. Согласно закону о нотариате, на каждые 10 тыс. граждан, проживающих в нотариальном округе должен быть как минимум один нотариус. Здесь проживает 14,5 тыс. граждан», – сказала Селиванова.

На практике оказалось, что в ряде населенных пунктах местного «нотариуса» нет. «Это ж бардак называется! Нотариус все равно платный: что там платим, что в Тельманово. Тельмановский был бы, может такого бы и не было. Почему в Тельманово нет нотариуса – вот объясните мне?», – возмущается перед «депутатом» один из местных жителей под кабинетом приезжего «нотариуса».

Люди в очереди рассказали о ситуации с визитами к приезжему «нотариусу»:

«Сейчас 13:00 и только 9-й из 30-ти»;

«В 9:30 была 30-я, люди записывались с 5 утра. Некоторые справки действуют 15 дней, 10 рабочих дней. То есть, если он принимает раз в месяц и ведет мое дело, я должна как-то умудриться взять справку и попасть к нотариусу, или еще раз заплатить и еще одну взять»;

«Мы с 6 часов, год уже ездим. Она в месяц раз приезжает, нотариус».

В Тельманово на информационном стенде вывешен график приезда «нотариуса» в «округ». «Каждый раз приезжает разный нотариус из Донецка. В случае, если дело ведет какой-то один нотариус, гражданин может приезжать только к этому нотариусу. Это говорит о том, что свой вопрос он сможет решить только через месяц – сначала консультацию получить, потом подвезти документы. Только раз в месяц человек может решать свой вопрос с нотариусом», – рассказала о «законе» «депутат».

Аналогичная ситуация в Старобешево. «Нотариусы у нас частные. В Старобешево один раз в неделю приезжает нотариус. На прием записывается до 40 человек. Это нереально в день работать на 40 человек», – заявила одна из местных жительниц главе «ДНР» Александру Захарченко в ходе его «прямой линии».

«Продолжительность решения одного вопроса может варьироваться от 6 месяцев до, как говорят некоторые, 1,5 года. Закон "О нотариате" мы приняли еще в октябре, но опубликован он был 17 января. Согласно закону, для формирования штата всех нотариусов в республике министерству юстиции выделялось 2 месяца. Этот срок закончился 17 марта 2018 года. Соответственно, на каждом нотариальном округе должны уже быть нотариусы», – добавила Селиванова.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория, ПКТ – подконтрольная украинской власти территория

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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