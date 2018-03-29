От идеи до войны, от Сахалина до Португалии: Россия начала мировую экспансию с Донбасса. Новости

В России существует военная и идеологическая доктрины об экспансии на многие страны мира, включая Евросоюз, реализацию которых страна-агрессор начала с Крыма и востока Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола «Агрессия РФ против Украины: исторические параллели и современное измерение» рассказала полковник СБУ Юлия Лапутина.

«Война – это просто продолжение политики, а политика – это квинтэссенция того, как народ, нация, общество ощущают себя в том или ином историческом периоде», – говорит она.

По ее информации, для экспансии Россия сначала разрабатывает и выстраивает идеологическую доктрину, потом на законодательном и нормативно-правовом уровне закрепляются механизмы, которые легализуют процесс ведения агрессивной политики. «Создают, в том числе за счет бюджетного финансирования, элементы так называемой "мягкой силы", которые позволяют агрессору действовать скрытно. Ведь на массовое сознание это влияет подсознательно, а для правоохранительных органов это усложняет процесс доказательства», – отмечает Лапутина.

«После "мягкой силы" идет реализация военных сценариев. Дальше происходит то, что мы видим во многих странах – поддержка террористических движений. Это происходит в Сирии, это происходит в Украине, в Грузии и других странах», – продолжила она.

Полковник СБУ также зачитала документы идеологических доктрин России, которые используются в военной стратегии, как тактика «мягкой силы»: «Читаем: "Одним из значимых геополитических требований России является сбор империи. Это является для России не только возможным путем развития, но и залогом существования независимой России. Процесс сбора империи должен ориентироваться на дальнюю цель – выход России к теплым морям. Теплые моря – это Атлантика, это Евразия – от Сахалина до Португалии».

«Доктринально записано: "Русским есть дело до всего и до всех. По большому счету интересы русского народа не ограничены ни русским этносом, ни Российской империей, ни Евразией. Новая империя не должна быть ни региональной империей, ни государством-нацией. Новая империя должна строиться сразу, как империя, в ее основу уже сейчас должны быть заложены полноценные имперские принципы"», – продолжила полковник СБУ.

Она подчеркнула, что в основу стратегии экспансии в России заложена идея «общего врага» в лице всей Атлантики. «Если мы это прочитаем, мы будем вооружены: "Страны Прибалтики, Польша, Молдавия, Украина, как санитарная граница, должны подвергнуться геополитической трансформации". Они хотят нас трансформировать геополитически. Для России есть где-то средняя Европа, есть санитарная граница и мы», – сказала Лапутина.

Как сообщалось ранее, СБУ рассекретила архивные материалы о методах, формах и способах использования церквей Московского патриархата, которыми пользовались спецслужбы и военно-политическое руководство России с целью принудительного возвращения Украины в сферу геополитического влияния в разные исторические периоды, в том числе и сегодня.

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