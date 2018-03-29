Германия поможет восстановить разрушенную на Донетчине инфраструктуру, – Жебривский (Фото). Новости

Восстановление инфраструктуры Донецкой области и ряд других вопросов поднимались на встрече немецких парламентариев и дипломатов и областного руководства Донетчины. Об этом 28 марта на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Встретился с депутатами Бундестага от социал-демократической партии Германии Нильсеном Шмидтом, заместителем председателя Комитета по иностранным делам; Фритцем Фельгентроем, членом Комитета по вопросам обороны; Земтье Меллер, членом Комитета по вопросам обороны, и Дагмар Циглер, членом Комитета по вопросам экономического сотрудничества и развития. На встрече присутствовали генеральный консул ФРГ в Донецке (офис в Днепре – ред.) Вольфганг Мессингер и представители Фонда имени Фридриха Эберта», – перечислил участников встречи Жебривский.

По его словам, присутствующие обсудили проблемы и потребности жителей прифронтовой зоны, вопрос восстановления инфраструктурных объектов и интеграции временно неподконтрольных украинским властям территорий.

Губернатор Донетчины также сообщил, что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в вопросах восстановления разрушенной инфраструктуры и налаживания нормальной жизни на территориях, где шли активные боевые действия.

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