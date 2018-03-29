Кремль «зачищает» генералов, причастных к аннексии Крыма и войне на Донбассе, – СБУ. Новости

Российские представители силовых и дипломатических ведомств, принимавшие участие в аннексии Крыма и экспансии на Донбасс, внезапно умирают. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола «Агрессия РФ против Украины: исторические параллели и современное измерение» рассказал полковник СБУ Валерий Удовиченко.

«Генералы, которые планировали аннексию Крыма и оккупацию территории Донетчины, они уже ликвидированы. Это генерал-майор Шушукин – заместитель начальника воздушно-десантных войск РФ, якобы умер в 2015 году от остановки сердца», – говорит он.

«Именно генерал Шушукин осуществлял боевое планирование и командовал аннексией Крыма в 2014 году. На его счету опыт боевых операций на Кавказе и в Югославии», – продолжил Удовиченко.

По его словам, еще один одиозный генерал-полковник, причастный к ситуации на Донбассе, по официальной версии России, неожиданно умер. «Сергун, начальник главного разведуправления Генштаба России, замначальника Генштаба РФ. Он имеет прямое отношение не только к аннексии Крыма, но и к планированию всей операции против Украины», – рассказал полковник СБУ.

«На его счету подготовка почвы для захвата всего юго-востока Украины и оккупация российскими войсками и наемниками частей Донецкой и Луганской области. Под его руководством были созданы образования и провозглашены псевдо-республики "ЛНР" и "ДНР"», – добавил Удовиченко.

По данным СБУ, кроме российских военных есть еще большое количество загадочных смертей среди представителей дипломатических миссий РФ. «Люди, которые знакомы с планированием, подготовкой, проведением агрессивной политики в отношении других стран, они внезапно умирали. Это и всем известный представитель РФ в ООН Чуркин, который при загадочных обстоятельствах умирает, и его причину смерти Россия запретила разглашать Соединенным Штатам Америки», – сказал Удовиченко.