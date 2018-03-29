Сводка из зоны АТО за 28 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 54 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции сил АТО вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил по силам АТО у населенного пункта Счастье.

На донецком направлении из артиллерии калибром 122 мм противник вел огонь по позициям сил АТО в Широкино, а из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП – по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово. Также минометы калибром 82 мм противник применил вблизи Водяного и Песков. Из гранатометов различных систем обстреляны силы АТО у Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковки и Песков. Кроме того, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия – в районе шахты «Бутовка» и Новомихайловки.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 5 раз обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Славяносербск и села Красный Яр. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.