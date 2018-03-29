Каждую церковь обеспечить проверенной агентурой: СБУ об агрессии России в Украине. Новости

СБУ рассекретила архивные материалы о методах, формах и способах использования церкви, которыми пользовались спецслужбы и военно-политическое руководство России с целью принудительного возвращения Украины в сферу геополитического влияния в разные исторические периоды, в том числе и сегодня. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола «Агрессия РФ против Украины: исторические параллели и современное измерение» рассказал полковник СБУ Валерий Удовиченко.

«Возьмем архивы – роль церкви в обществе. В любом обществе, особенно Московский патриархат. Что происходит – пример постановление от 1944 года. Был утвержденный наркомом Меркуловым документ, разосланный всем наркомам по Советскому Союзу. Циркуляр четко показывает, каким образом должны отбираться епископы, готовиться собор и доверенная агентура», – говорит он.

«Пишут: "Обязать агентов из числа епископов – участников предсоборного совещания по прибытии в Москву связаться с работником 5-го отдела КГБ по телефону. Приступить к подбору кандидатов для участия в соборе из числа духовенства и мирян, наметив этой целью лиц, имеющих религиозный авторитет среди духовенства и верующих, и в то же время проверенных агентурно. Важно обеспечить, чтобы в числе намеченных кандидатов преобладали агенты НКГБ, способные провести на соборе нужную нам линию"», – зачитал архивный документ РФ полковник СБУ.

По его словам, в России идет тотальный контроль среди епископов и священников, что отображено в еще одном архивном документе: «"Каждую новую открываемую церковь обеспечить проверенной агентурой из числа духовенства из церковного актива". Вы не думайте, что сейчас ФСБ не контролирует и спецслужбы Российской Федерации и контрразведки не используют Московский патриархат», – сказал Удовиченко.

«Территория Украины больше всего покрыта именно церквями Московского патриархата. Благодаря такому покрытию территории, они через них могут проводить любую деятельность. Вопрос в том, что нужно выявлять, понимать. Если люди будут понимать, какую угрозу несут эти приходы, нужно оставлять эти церкви», – сказал он.

«Вера в Бога – это право человека на религию, но каждый гражданин Украины должен понимать, какую роль церковь играет», – добавил полковник СБУ.

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