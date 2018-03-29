Как оформляют наследство в «ДНР»: «Документы» и процедура. Новости

В «ДНР» для оформления наследства необходимо обращаться к «нотариусу», которому для открытия наследственного «дела» нужно предоставить ряд «документов». Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказала «адвокат» Анастасия Буторкина.

Она рассказала, что необходимо при себе иметь, чтобы при помощи «нотариуса» в «ДНР» открыть наследственное «дело» и получить в дальнейшем «правоустанавливающие документы» на имущество.

«Основной документ, без которого не откроют наследственное дело – это свидетельство о смерти. Потом нотариусу предоставляются паспорт, ИНН наследника, который претендует на получение данного наследства. Может быть предоставлено завещание, если оно есть. Также – документы, подтверждающие родственную связь, правоустанавливающие документы, допустим, на квартиру, землю, дом – оригиналы», – сообщила Буторкина.

По ее словам, если нет оригиналов «правоустанавливающих документов», для их восстановления есть определенная процедура в «ДНР». «Нотариус выдаст постановление об отказе от совершения нотариального действия. С этим постановлением об отказе приходят к адвокатам или юристам, которые составляют исковое заявление и обращаются в суд с иском о признании права собственности на недвижимое имущество по закону или по завещанию», – рассказала она.

«Адвокат» также рассказала, как получить наследство с помощью «нотариуса», а не через «суд» по ранее открытым украинскими нотариусами наследственным делам. Буторкина подчеркнула, что «адвокаты» в «ДНР» не занимаются подобными делами и не заверяют никакие «документы», заявив, что люди часто путают их сферы деятельности с «нотариусами».

При этом в «ДНР» в ряде населенных пунктов «нотариальный» кризис: в очереди записываются по 30-40 человек на одного «нотариуса» в день, местных представителей «нотариата» нет, а график приезжих «нотариусов» возмущает людей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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