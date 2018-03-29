Гиркин начал захват Славянска с приезда агентуры Кремля в церковь, – СБУ. Новости

Экспансия юго-востока Украины готовилась агентурой Кремля с участием духовенства Московского патриархата, а захват Славянска (Донецкая обл.) и боевые действия на Донбассе начались с приезда офицера контрразведки РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) в одну из церквей города. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола «Агрессия РФ против Украины: исторические параллели и современное измерение» рассказал полковник СБУ Валерий Удовиченко.

«Не случайно Гиркин приехал и захватил Славянск с террористами и спецгруппой ГРУ. Они прибыли в Славянск как раз в церковь, где базировались, а потом начали активные действия по захвату Славянска. Он в 2014 году был в Киево-Печерской лавре, был на территории Автономной Республики Крым во время даров волхвов, которые перевозили реликвию», – рассказал полковник СБУ.

«Он уже проверял и смотрел, он сам лично об этом на телевидении говорит, что он посещал и Майдан в 2014 году, оценивал обстановку, смотрел, что происходит. Человек – полковник ГРУ, который конкретно работал по территории Украины. Но опять – использование церкви, церковь его не прогоняла, а способствовала», – продолжил Удовиченко.

Представитель СБУ добавил, что даже после распада Советского Союза церковь оставалась «пятой колонной» советской власти и марксистско-ленинской идеологии. «В церкви были и агенты КГБ, и люди, которые действительно служили Богу, но и те, и те люди остаются вместе, они никуда не делись», – сказал он.

Как сообщалось ранее, СБУ рассекретила архивные материалы о методах, формах и способах использования церквей Московского патриархата, которыми пользовались спецслужбы и военно-политическое руководство России с целью принудительного возвращения Украины в сферу геополитического влияния в разные исторические периоды, в том числе и сегодня.

Напомним, по словам экс-спикера пресс-центра штаба АТО Алексея Дмитрашковского, в 2014 году украинские военные дважды запрашивали разрешение на уничтожение колонны военной техники, которая под руководством офицера контрразведки РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) направлялась из Славянска в Донецк, но получили отказ.

Офицер контрразведки РФ Игорь Гиркин (Стрелков), под руководством которого в апреле 2014 года был захвачен Славянск (Донецкая обл.), с чего и началась война на Донбассе, рассказал, что сегодня не может вернуться в «ДНР». Он также заявлял, что оружие для начала военных действий на Донбассе в 2014 году было взято в аннексированном до этого Крыму.

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