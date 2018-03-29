Гиркин начал захват Славянска с приезда агентуры Кремля в церковь, – СБУ. Новости

Экспансия юго-востока Украины готовилась агентурой Кремля с участием духовенства Московского патриархата, а захват Славянска (Донецкая обл.) и боевые действия на Донбассе начались с приезда офицера контрразведки РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) в одну из церквей города. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола «Агрессия РФ против Украины: исторические параллели и современное измерение» рассказал полковник СБУ Валерий Удовиченко.
«Не случайно Гиркин приехал и захватил Славянск с террористами и спецгруппой ГРУ. Они прибыли в Славянск как раз в церковь, где базировались, а потом начали активные действия по захвату Славянска. Он в 2014 году был в Киево-Печерской лавре, был на территории Автономной Республики Крым во время даров волхвов, которые перевозили реликвию», – рассказал полковник СБУ.
«Он уже проверял и смотрел, он сам лично об этом на телевидении говорит, что он посещал и Майдан в 2014 году, оценивал обстановку, смотрел, что происходит. Человек – полковник ГРУ, который конкретно работал по территории Украины. Но опять – использование церкви, церковь его не прогоняла, а способствовала», – продолжил Удовиченко.
Представитель СБУ добавил, что даже после распада Советского Союза церковь оставалась «пятой колонной» советской власти и марксистско-ленинской идеологии. «В церкви были и агенты КГБ, и люди, которые действительно служили Богу, но и те, и те люди остаются вместе, они никуда не делись», – сказал он.
Как сообщалось ранее, СБУ рассекретила архивные материалы о методах, формах и способах использования церквей Московского патриархата, которыми пользовались спецслужбы и военно-политическое руководство России с целью принудительного возвращения Украины в сферу геополитического влияния в разные исторические периоды, в том числе и сегодня.
Напомним, по словам экс-спикера пресс-центра штаба АТО Алексея Дмитрашковского, в 2014 году украинские военные дважды запрашивали разрешение на уничтожение колонны военной техники, которая под руководством офицера контрразведки РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) направлялась из Славянска в Донецк, но получили отказ.
Офицер контрразведки РФ Игорь Гиркин (Стрелков), под руководством которого в апреле 2014 года был захвачен Славянск (Донецкая обл.), с чего и началась война на Донбассе, рассказал, что сегодня не может вернуться в «ДНР». Он также заявлял, что оружие для начала военных действий на Донбассе в 2014 году было взято в аннексированном до этого Крыму.
Читайте также:
- В уничтожении отказано: Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- Стрелкова не видела: Экс-мэр Славянска рассказала, как была в плену у «народных мэров»
- До Крыма и Донбасса я жил лучше, – Гиркин
- На задержание Гиркина по пути из Славянска в Донецк, не было политической воли, – Маломуж
- Тарута рассказал о событиях, когда колонна Гиркина шла из Славянска в Донецк
- Мне выдвинули условия, при которых я на Донбассе остаться не мог, – Гиркин
- Не ожидали: Гиркин рассказал, почему Путин отказался от Донбасса
- Адвокат по делу МН17 рассказала о настоящей цели суда против Гиркина
- По Боингу комментариев я давать не могу, – Гиркин
Комментарии