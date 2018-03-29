Без экономического давления на Россию миротворцев на Донбассе не будет, – Тука. Новости

Высылка российских дипломатов из десятков стран мира не повлияет на позицию России в отношении миротворческой миссии ООН на Донбассе, потому что не несет экономической нагрузки. Об этом сегодня, 29 марта, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Россия сейчас может использовать любые рычаги, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Давайте не забывать, что весь этот дипломатический процесс с высылкой дипломатов носит исключительно политический характер. Он никак не касается экономики, к сожалению, пока что», – говорит он.

По его словам, по логике ответной реакции Россия может выслать иностранных дипломатов из своей страны, но переговоры и сотрудничество со странами Евросоюза, в частности, с Германией от этого пока не пострадали. «Я думаю, на следующей неделе Россия начнет процесс высылки соответствующих дипломатов. Это приведет, конечно, к определенным обострениям в отношениях, но это никак не повлияет на баланс сил в мире», – считает Тука.

«До тех пор, пока к России не будут применены мощные экономические санкции, ничего из этого не выйдет. А что мы видим? Ратификацию Германией "Северного потока-2". Вот вам сели и приехали», – добавил он.

Замминистра МинВОТ в очередной раз подчеркнул, что повлиять на решение о вводе миротворческой миссии ООН на Донбасс могут только экономические санкции в отношении РФ. «Россия изменит свою позицию исключительно под давлением. Никакой доброй воли или гуманизма и близко там нет. Поэтому нужно усиливать давление на Российскую Федерацию – политически, экономически», – сказал Тука.

Как сообщалось ранее, в МИД РФ заявили, что решение Украины, Германии и Франции выслать российских дипломатов отразится на переговорах по Донбассу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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