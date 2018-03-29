Безбашенный Кремль и ружье, которое выстрелит: Эксперт о санкциях для России. Новости

В Кремле понимают, что ситуация с персональными санкциями для российской элиты со стороны США и Великобритании может иметь катастрофические последствия, но президент России Владимир Путин все равно продолжает вести свою агрессивную политику. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко.

«Кремль безбашенный, если говорить совсем честно, потому что, если бы хоть в одной башне было бы хоть немного здравого смысла, то доводить страну до нынешнего состояния – это как специально ее разваливать. Я не вижу смысла в такой политики, потому что она идет против России», – говорит он.

«Я думаю, что в башнях Кремля ситуация сегодня идет с тенденцией к закипанию. Мы говорили о кремлевских досье и списках, их сейчас пока отложили в сторону, и они лежат. Но они не могут долго лежать. Как из классики: "Винтовка на стене когда-нибудь выстрелит". Когда-то это произойдет», – продолжил Огрызко.

По его мнению, применить ощутимые для экономики и российской элиты санкции первой может Великобритания, а не США. «Все ребята, которые там себя хорошо чувствуют, понимают, что и тут поджигают, и там начинает тлеть. Возможно, в Великобритании это будет даже быстрее, потому что уже выдают ордера на арест "непонятного" имущества», – отмечает эксперт.

«Если я в Лондоне владею имуществом в 100 млн фунтов, то теперь я должен доказать суду, где я взял эти 100 млн. Плюс еще один момент. Осенью, скорей всего, демократы [в США] получат преимущество и в Сенате, и в Палате общественности. Тогда весы качнутся в сторону опубликования "Кремлевского доклада" и возможно даже некоторых проблем для господина Трампа», – считает Огрызко.

Он добавил, что для ближайшего окружения Путина это будет очень болезненно: «Если все это произойдет и начнется реальная конфискация и заморозка вкладов, тогда в тех башнях Кремля начнется паника. Паника, потому что это будет означать, что люди потеряют все накопленное за годы свое коррупционной деятельности, а у руководства страны возникнут большие проблемы».

Напомним, «черный список» из нескольких сотен российских бизнесменов и политиков, которым отныне ограничена внешнеэкономическая деятельность и запрещен въезд в США, в конце января пополнился и десятком членов «ЛНР» и «ДНР». Минфин США опубликовал «Кремлевский список», предусмотренный новым законом о санкциях против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, Украина в солидарности со странами Евросоюза в ответ на химическую атаку в Солсбери (Великобритания) выслала российских дипломатов. Эксперты считают, что высылка российских дипломатов из США сама по себе ни к чему не приведет, но это говорит о том, что в ближайшее время американцы опубликуют секретную часть «Кремлевского списка».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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