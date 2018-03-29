«Гуманитарный конвой» из России прибыл на неподконтрольный Донбасс. Новости

Сегодня, 29 марта, автомобили 75-го «гуманитарного конвоя» въехали со стороны России на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Как утверждают в МЧС РФ, автомобили перевозят «более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, учебой литературы и предметов первой необходимости».
Информацию о «гумконвое» подтверждают и в «республиках».
В «ДНР» заявляют, что «сегодня в Донецк прибыл 75-й гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации. На данный момент идет разгрузка на двух складах. Конвой доставил почти 290 тонн помощи, в том числе продуктовые наборы для детей».
В «ЛНР» сообщают, что «автомобили очередного, 75-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли на склады в Луганске, началась их разгрузка. 10 автомобилей российских спасателей доставили 144,8 тонн гуманитарного груза, в том числе – 42,5 тонн (5 682 единицы) продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до года, 102,3 тонн (12 742 единицы) продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет».
В Госпогранслужбе на момент подготовки материала информация о «гуманитарном конвое» не была обнародована.
Напомним, 22 февраля, автомобили 74-го «гуманитарного конвоя» въехали со стороны России на неподконтрольную часть Донбасса.
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