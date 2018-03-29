Как в Мариуполе сухостой превращают в топливо для ТЭЦ (Фото, видео). Новости

Едва сошел снег, как коммунальщики Мариуполя (Донецкая обл.) приступили к благоустройству улиц.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», людей в оранжевых жилетах можно встретить везде: они убирают прошлогоднюю листву, очищают тротуары и подбордюрную часть.

Работники МКП «Зеленстрой» занимаются санитарной обрезкой деревьев и ликвидацией сухостоя. На предприятии отмечают, что до наступления Пасхи планируется убрать более 150 сухостойных деревьев и обрезать больше 8 тысяч деревьев.

Коммунальщики обеспечены необходимой техникой. В «Зеленстрое» сообщают, что всего к работам по приведению улиц в порядок привлечено 38 единиц техники.

В числе прочих – относительная новинка для столицы Приазовья – трактор для измельчения веток. Измельченные древесные отходы в дальнейшем будут использованы как топливо для ТЭЦ.

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