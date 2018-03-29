В Краматорске рассказали, как работают с переселенцами социальные работники. Новости

В Донецкой области зарегистрировано около 542 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), более 49 тыс. из них живут в административной столице региона – в Краматорске. О работе с переселенцами рассказала начальник отдела социальных пособий и компенсаций, заместитель начальника Управления труда и социальной защиты населения Краматорского городского совета Татьяна Игнатенко.

По ее словам, в 2014 году работать с переселенцами было крайне сложно. «Это был абсолютный хаос – надо было и принимать людей, и принимать решения. Надо было расселять, организовывать выплаты адресной помощи, возобновлять выплаты государственных пособий, которые были ранее назначены», – вспоминает она.

«Это сейчас люди знают, когда приходит финансирование их вида помощи, а тогда во время задержки здесь были огромные очереди. Помню семью с двумя детьми – в начале у нас были конфликты, а сейчас мы хорошие друзья», – продолжила Игнатенко.

Она также рассказала, как проверяют переселенцев в Краматорске. «Постановлением №365 Кабмина нам добавили проверки по месту жительства переселенцев. Представьте, все, что накоплено Пенсионным фондом, Фондом социального страхования от несчастных случаев, Центром занятости... Они все бросили свой контингент на проверки. А проводить эти проверки должны мы», – рассказывает она.

«Ходить по домам очень сложно, особенно в частном секторе – заборы, собаки, но и квартиры не лучше - везде в подъездах кодовые замки. Мы очень обрадовались, когда начали внедрять идентификацию пенсионеров-переселенцев через Ощадбанк. Мы смогли выдохнуть лишь в конце 2017 года», – добавила Игнатенко.

В Краматорске сегодня с переселенцами работают около 70 социальных работников в профильном управлении горсовета, еще 12 госслужащих работают в новом отделе, который занимается учетом ВПЛ и назначением им адресной помощи.

Как рассказала Татьяна Игнатенко, в штате социальных работников в 2015-2017 гг. было очень много увольнений. «Ведь работа с людьми – это всегда не сахар, тем более, они приходят раздраженными из-за задержки выплат или их прекращения. Конечно, я чувствую предвзятое отношение к нашей работе со стороны общества. Бывает, говорят: "Надо пойти договориться о пенсиях". То есть дать взятку. Но это невозможно! Мы понимаем, какие будут последствия, поэтому не можем пойти на этот шаг. Еще кто-то говорит, что мы сидим на государственных деньгах. Но мы их не видим! Мы только обрабатываем данные, мы видим только цифры», – поделилась она.

«Я не думаю, что в Краматорске есть негативное отношение к переселенцам. Я думаю, что они достаточно интегрировались. Хотя, конечно, у них есть ощущение того, что они не нужны. Вот если бы помочь им с работой и жильем, повысить выплаты… И все же на сегодня ситуация с переселенцами более или менее решилась. Вот если бы был единый программный комплекс, где можно накапливать материалы по переселенцам. Потому что сейчас у каждого управления соцзащиты свое», – сказала Игнатенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам программы «Советник по вопросам ВПЛ»

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