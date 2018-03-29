На Донетчине завершают ремонт еще одной опорной школы: Потрачено более 40 млн грн (Фото). Новости

В Мирнограде (Донецкая обл.) строительные и ремонтные работы в опорной школе – учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная школа I ступени – гимназия» – уже на стадии завершения. Об этом сегодня, 29 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, во время ремонта утеплили крышу, установили мембранную кровлю, полностью заменили внутренние сети водопровода, канализации и систему отопления; оборудовали кабинеты, столовую, 2 спортивных, хореографический и актовый залы, благоустроили территорию. «Хотя в школе в настоящее время нет детей с инвалидностью, предусмотрели такую ​​потребность на будущее: на каждом этаже оборудовали туалеты, установили пандус на главном входе. Стоимость строительных работ по состоянию на 27 марта составляет 40 млн 728 тыс. грн. На приобретение оборудования из областного бюджета выделили 6 млн 148 тыс. грн, еще 2 млн 674 тыс. грн поступили как субвенция из госбюджета Мирноградскому горсовету», – рассказал губернатор.

По его словам, в новой школе есть все возможности для внедрения современных методик, в частности, в начальной школе, в изучении иностранных языков, естественных и математических дисциплин. «Отмечу, что это не первая и не последняя капитально отремонтированная школа в Донецкой области. Подобные уже работают в Былбасовке, Покровске, Часов Яре, Дружковке, Волновахе, Гришино, Ильиновке, Очеретино, Шахово и Изумрудном городе (санаторно-оздоровительный центр в Святогорске – ред.)», – отметил Жебривский.

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