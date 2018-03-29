Раз никого не убило, с ремонтом можно подождать: В «ДНР» показали аварийный мост (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке разрушается мост: с него сыплются крупные камни. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Местные жители сообщают, что поблизости от аварийного моста гуляют дети.

«Мост, бульвар Шевченко, со стороны "Рамады". Сыпется крупными камнями. Находится в аварийном состоянии! По набережной гуляет много деток, велосипедистов. Такое состояние строения может грозить страшными последствиями! Но, как всегда, всем пофиг», – пишет автор поста. Также автор публикует фото в подтверждение своих слов:

Местные жители отмечают бездействие «власти» и считают, что ничего не будет сделано, пока есть лишь угроза, но нет пострадавших: