Раз никого не убило, с ремонтом можно подождать: В «ДНР» показали аварийный мост (Фото). Новости

Раз никого не убило, с ремонтом можно подождать: В «ДНР» показали аварийный мост (Фото)

ДН

29.03.18 14:12dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольной украинским властям Макеевке разрушается мост: с него сыплются крупные камни. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Местные жители сообщают, что поблизости от аварийного моста гуляют дети.

«Мост, бульвар Шевченко, со стороны "Рамады". Сыпется крупными камнями. Находится в аварийном состоянии! По набережной гуляет много деток, велосипедистов. Такое состояние строения может грозить страшными последствиями! Но, как всегда, всем пофиг», – пишет автор поста. Также автор публикует фото в подтверждение своих слов:

Местные жители отмечают бездействие «власти» и считают, что ничего не будет сделано, пока есть лишь угроза, но нет пострадавших:

  • Алекс: «А зачем что-то восстанавливать, ремонтировать, если город все равно обречен на вымирание?»;
  • Алексей: «Долбаные ДРГ, как же вы достали разрушать "новороссию"»;
  • «No Name»: «Кто увидел, тот прошел мимо»;
  • «Анти Киллер»: «Стало очень опасно под этим мостом. Куда смотрят власти?»;
  • Андрей: «Раз никого не убило – то с ремонтом можно подождать»;
  • Ольга: «Вот когда массово погибнут под мостом, тогда, может быть, что-нибудь и сделают»;
  • Лира: «Каждый раз, проезжая мост, вспоминаю "Пункт назначения-5" (фильм ужасов – ред.)».
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...