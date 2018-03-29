Раз никого не убило, с ремонтом можно подождать: В «ДНР» показали аварийный мост (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке разрушается мост: с него сыплются крупные камни. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Местные жители сообщают, что поблизости от аварийного моста гуляют дети.
«Мост, бульвар Шевченко, со стороны "Рамады". Сыпется крупными камнями. Находится в аварийном состоянии! По набережной гуляет много деток, велосипедистов. Такое состояние строения может грозить страшными последствиями! Но, как всегда, всем пофиг», – пишет автор поста. Также автор публикует фото в подтверждение своих слов:
Местные жители отмечают бездействие «власти» и считают, что ничего не будет сделано, пока есть лишь угроза, но нет пострадавших:
- Алекс: «А зачем что-то восстанавливать, ремонтировать, если город все равно обречен на вымирание?»;
- Алексей: «Долбаные ДРГ, как же вы достали разрушать "новороссию"»;
- «No Name»: «Кто увидел, тот прошел мимо»;
- «Анти Киллер»: «Стало очень опасно под этим мостом. Куда смотрят власти?»;
- Андрей: «Раз никого не убило – то с ремонтом можно подождать»;
- Ольга: «Вот когда массово погибнут под мостом, тогда, может быть, что-нибудь и сделают»;
- Лира: «Каждый раз, проезжая мост, вспоминаю "Пункт назначения-5" (фильм ужасов – ред.)».
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