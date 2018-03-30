Дебальцево было для ЕС шоком, но инцидент в Солсбери – прямая угроза стране НАТО, – Зеркаль. Новости

Страны Европейского Союза и США отреагировали на инцидент в Солсбери (Великобритания), потому что это произошло на территории страны, которая является членом НАТО. Об этом в эфире «5 канала» рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Им нужно было, чтобы что-то произошло в середине стран ЕС для того, чтобы начать что-то делать. Крым для них вообще: "Это где? В Украине? Да?" То такое. Боинг – это было да – ощутимо. Действительно для них было шоком вторжение в Украину на востоке – это Иловайск и Дебальцево. Дебальцево вообще для них было шоком», – говорит она.

По ее словам, европейские дипломаты и политики видели все доказательства участия российской армии в боевых действиях на Донбассе и применение оружия РФ, но это их стран непосредственно не касалось. «Но немцы почувствовали, что такое российская пропаганда, когда россияне разыграли историю с девочкой Лизой российской, которую не просто изнасиловали, а это еще были мигранты», – продолжила Зеркаль.

«Раздули эту историю в интернете, было очень много протестов, и немцы три недели пытались урегулировать эту ситуацию. Они впервые поняли, что такое опасность пропаганды, и как она подстрекает общество», – сказала она.

Замминистра МИД Украины также сообщила, что после так называемого «дела Лизы» в Германии создали специальные службы, которые противодействуют пропаганде. «Пока мы занимаемся российскими троллями, россияне создают новую реальность – они создают реальность кибер-войны. Они создают для своих граждан такую реальность, для мобилизации общества, они создают образ врага», – отмечает Зеркаль.

Она также заявила, что инцидент в Солсбери (Великобритания) в мире расценили не только как попытку РФ отравить экс-сотрудника ГРУ Генштаба России Сергея Скрипаля и его дочери боевым химическим веществом, но и как применение оружия массового уничтожения на территории страны НАТО, а это уже – прямая угроза.

«Акт агрессии против Британии, которая является постоянным членом Совета безопасности. Это же просто недопустимо. Их сознание не допускало никогда, что они могут быть объектом агрессии», – сказала она.

В ответ на это Великобритания предложила ввести так называемый «список Магнитского», который уже есть в США. «Это обсуждалось на уровне Совета ЕС, но не было поддержано странами Европейского Союза, как общая политика. В таких странах, как Литва и Латвия это уже приняты эти списки и, насколько я понимаю, Британия тоже работает над этим», – добавила Зеркаль.

Напомним, «черный список» из нескольких сотен российских бизнесменов и политиков, которым отныне ограничена внешнеэкономическая деятельность и запрещен въезд в США, в конце января пополнился и десятком членов «ЛНР» и «ДНР». Минфин США опубликовал «Кремлевский список», предусмотренный новым законом о санкциях против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, Украина в солидарности со странами Евросоюза в ответ на химическую атаку в Солсбери (Великобритания) выслала российских дипломатов. Эксперты считают, что высылка российских дипломатов из США сама по себе ни к чему не приведет, но это говорит о том, что в ближайшее время американцы опубликуют секретную часть «Кремлевского списка».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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