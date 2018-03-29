Госпогранслужба зафиксировала признаки использования НВФ лазерного оружия. Новости

Госпогранслужба в районе проведения операции Объединенных сил снова зафиксировала признаки использования участниками незаконных вооруженных формирований запрещенного лазерного оружия специального назначения. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Согласно сообщению пресс-службы, несколько дней назад один из пограничников во время несения службы на КПВВ «Марьинка», осуществляя наблюдение через оптические приборы за участком ответственности, был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно неподконтрольной украинским властям территории. В результате этого военнослужащий получил поражение органа зрения, в частности, ожог сетчатки глаза.

Поставленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых «ослепляющих лазеров».

В настоящее время военнослужащий госпитализирован в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы для специализированного лечения.

В Госпогранслужбе отметили, что уже фиксировали подобные случаи. В июле 2016 года в ходе несения службы на этом же направлении аналогичные поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за незаконными вооруженными формированиями, используя оптические приборы.

Информация о возможном использовании противником лазерного оружия доведена до ВС Украины и представителей международных и правозащитных организаций.

Ранее сообщалось, что представители незаконных вооруженных формирований «ЛНР» при помощи лазера научились на время «ослеплять» камеру видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, установленную вблизи Станицы Луганской. Члены «ЛНР» обещали провести расследование.

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