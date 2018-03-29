Путин ищет способ «продать» Донбасс, но на своих условиях, – эксперт. Новости

Президент Российской Федерации прощупывает почву для ввода миротворческой миссии ООН ради возвращения Донбасса под юрисдикцию Украины, но на условиях Кремля. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко, комментируя информацию американских СМИ о том, что Россия готова к вводу миротворцев на Донбасс по примеру Боснии и Герцеговины или Косово.

«Способ прощупать реакцию – и на Западе, и в Украине, как будут реагировать на такое предложение. Это традиционный способ вброса информации, чтобы о ней начали говорить, "а мы посидим-посмотрим". Они ж никуда не спешат, понимаете? Там же царь на века», – говорит он.

«Волкер частично прав, все-таки сейчас интенсивность действий боевиков и пророссийских сил уменьшилась, нет такого обострения, как несколько месяцев назад. Это тоже имеет основания. Путин вдруг захотел стать миротворцем? Просто он лихорадочно ищет возможность как-то избавиться от Донбасса», – продолжил Огрызко.

«Он ему не нужен, потому что дорого стоит, портит остатки какой-то репутации, потому что все его тыкают носом именно в Донбасс. И для него сейчас вопрос – как его продать нам, но только на своих условиях», – добавил он.

По мнению дипломата, именно поэтому Кремль прощупывает тему миротворцев на Донбассе. «И возникают такие идеи – как бы его запаковать или в отдельную структуру внутри Украины: с особыми полномочиями – но видит, что не выходит, Конституцию менять никто не собирается, потому что это развал Украинского государства. Не выходит – ищут другой вариант: "Давайте подумаем, что там творилось на Балканах, давайте искать такую упаковку"», – прокомментирова планы Кремля эксперт.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: