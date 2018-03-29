Украинский канал «UA|TV» начал вещать на неподконтрольный Донбасс, – Мининформполитики. Новости

Телеканал ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» «UA|TV» начал вещание в тестовом режиме на неподконтрольные украинским властям территории Крыма и Донбасса. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

Так, с телебашни в Чонгаре (Херсонская обл.) ООО «Телесети Украины» начало трансляцию «UA|TV» в тестовом режиме в цифровом формате. С телебашни в Волновахе (Донецкая обл.) Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) включил UATV в тестовом режиме в цифровом формате.

«Вещание с телебашен в Чонгаре и Волновахе – это только начало. Министерство информационной политики Украины берет на себя обязательство обеспечить полноценное вещание "UA|TV" на Крым и Донбасс», – заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець.

По его словам, в ближайшее время «UA|TV» начнет вещать также и на Луганскую область.

Как сообщил генеральный директор Концерна РРТ Петр Семерей, государственный оператор выполняет вовремя все технические задачи в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины.

Генеральный директор ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» Людмила Березовская отметила, что основной целью создания системы иновещания Украины является обеспечение зрительской аудитории возможности формировать собственный независимый взгляд на события и явления, которые происходят в Украине. «Именно этого очень не хватает на перенасыщенных российской пропагандой территориях по линии разграничения на Востоке и на административной границе с Крымом. В ближайшее время эту нишу вместе с другими украинскими телеканалами будет заполнять и "UA|TV"», – сказала она.

В Мининформполитики напомнили, что канал транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на 5-ти языках: украинском, английском, русском, арабском и крымскотатарском.

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