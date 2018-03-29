«Втюхать» идею о «народе Донбасса»: Эксперт о сценарии Путина по миротворцам. Новости

В Российской Федерации хотят использовать ввод миротворческой миссии ООН на Донбасс для федерализации Украины на условиях Кремля. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко, комментируя информацию американских СМИ о том, что Россия готова к вводу миротворцев на Донбасс по примеру Боснии и Герцеговины или Косово.

«Когда речь шла о Балканах, говорилось, как минимум, об этническом единстве. Нам в Кремле хотят "втюхать" идею о том, что есть "народ Донбасса". Это все равно, что сказать, что есть народ Курской губернии или Орловской, или еще какой-то. Но нет – есть население, которое живет в этом регионе Украины, также, как на Киевщине, Житомирщине или на Волыни», – говорит он.

«А у Путина решили: "Давайте мы сделаем сначала "народ Донбасса", и будем ему предлагать специальные условия и выделим его из украинской нации". Как они сделали "народ Крыма" – абсолютная фикция, чего на самом деле нет и никогда не было. Это, говоря русским фольклором, – бред сивой кобылы в лунную ночь», – заявил Огрызко.

По его мнению, идея миротворческой миссии ООН на примере Балканских стран в Украине серьезно воспринята не будет. «На самом деле, и это прописано в Минских соглашениях, речь идет о контроле российско-украинской границы. Вот в этом плане может быть какая-то возможность, чтобы с этой миссией, о которой так долго говорят, если Запад дожмет Россию, Украина начнет постепенно восстанавливать свой суверенитет на своей собственной территории», – считает эксперт.

«Но для России это пока что неприемлемый вариант, потому что это означает, что она должна отказаться от своей идеи запихнуть этот анклав в тело Украины с особым статусом. Такого не будет», – добавил Огрызко.

Он также считает, что сейчас президент Российской Федерации прощупывает почву для ввода миротворческой миссии ООН ради возвращения Донбасса под юрисдикцию Украины, но на условиях Кремля.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, Украина изучает опыт миротворцев для Донбасса на примере Боснии и Герцеговины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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