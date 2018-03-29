Опубликовано совместное заявление лидеров стран «нормандской четверки». Новости

Лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) рассмотрят возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины в ближайшие месяцы. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Приводим опубликованное совместное заявление лидеров стран «нормандской четверки»:

«Лидеры стран "нормандской четверки" подтверждают их преданность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политической, гуманитарной и социально-экономической). Они рассматривают возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы. В этой связи они приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 года режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников, достигнутую Трехсторонней контактной группой 26 марта 2018 года. Лидеры подчеркнули важность ее тщательного соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ. На фоне успешного освобождения около 300 человек 27 декабря 2017 года, они призвали прилагать больше усилий с целью освобождения остальных в соответствии с формулой "всех на всех"».

Ранее сообщалось, что дата следующей встречи «нормандской четверки» еще не согласована.

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